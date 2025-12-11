Kadın eğitimciye ayrı oda erkek öğretmene ise ırkçılık

Eğitim Sen bir özel eğitim uygulama okulu müdürü hakkında skandal suçlamalarda bulundu. Suç duyurusunda kadın öğretmenlere ayrı öğretmenler odası açıldığı, müdürün ırkçı söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Eğitim Sen Siirt Şubesi, Siirt Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ali Solmaz hakkında göreve başladığı ilk günden itibaren öğretmenlere ve öğrencilere yönelik mobbing, cinsiyetçi ve ayrımcı uygulamalar ile baskı oluşturduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, öğretmenlere zorla tutanak imzalatma girişimi, kadın öğretmenlere yönelik ayrımcı sözler, izinsiz sınıf denetimleri ve angarya görev dayatmaları yer aldı. Dilekçede yer alan ifadelerden bazıları şöyle sıralandı:

Paralel kadın öğretmen odası oluşturma: Okul müdürü “Kocasından dayak yiyen bayan öğretmenler gidip bu odada rahatça ağlayabilir” diyerek kadın ve erkek öğretmenlerin bir arada oturmaması için kadın öğretmen odası açmıştır. Kadın öğretmenlerin okula gelirken ne giyineceğine, giydiği etek boyunun ölçüsüne kadar karışmıştır. Yine okul müdürü satın alma komisyonunda kadın öğretmenlerin yer almasını ve bu şekilde indirim alınacağını söyleyerek kadınlara yönelik cinsiyetçi söylemlerine devam etmiştir. Öğretmenlerin okul müdürü ile görüşmesi sırasında okul müdür yardımcısının da bulunduğu görüşmede okul müdürü özel eğitim öğrencilerini kız ve erkek öğrenciler olarak ayrılması gerektiğini ifade etmiştir.

Irkçı söylemler: Okul müdürü yine 04.09.2025 tarihinde belirli halklara yönelik nefret söylemleri kullanarak kendi ideolojik fikirlerini öğretmenlere dayatmıştır.

Öğretmenlere yönelik mobbing ve hakaret: Öğretmenliğin görev tanımında yer almayan angarya iş olarak tanımladığımız görevleri (taşımalı eğitim) öğretmenlerden yapmasını istemiştir. Öğretmenler angarya görevi kabul etmediklerini söylediğinde de “Ben de önüme gelen soruşturmalarda cezayı onaylarım” diyerek öğretmenleri tehdit etmiştir.

Okuldaki iş ve işleyişlerle ilgili uygulamalar: Kendi odasının önüne masa koyarak ISKUR tarafından Toplum Yararına Proje (TYP) kapsamında ise alınan kadın personeli kendi özel sekreteri gibi çalıştırmaktadır. Okul rehber personeli olarak ise alınan çalışanı kendi özel koruması gibi kullanmakta ve odasında gerçekleştirilen tüm görüşmelerde hazır bulundurmaktadır. Okul öğrenci mevcudu 124 olan okula her gün 150 kişilik yemek istenmekte fazla istenen yemek de öğretmene para karşılığında makbuzsuz bir şekilde verilmektedir.

MÜFETTİŞLER OKULDA

Eğitimciler, TCK 257 kapsamında “görevi kötüye kullanma” suçunun oluştuğunu belirterek sorumlular hakkında kamu davası açılmasını talep etti. Başvuruyla ilgili idari sürecin de başlatıldığını aktaran eğitimciler okula müfettişlerin gittiğini kaydetti.