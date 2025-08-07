Kadın eliyle üretim 23 milyon TL’lik tasarruf

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi’nde başlatılan alım garantili çiçek üretimi kent estetiğini güzelleştirmeye, bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin, S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve üç üreticiyle başlattığı alım garantili çiçek üretimi projesi, bugün 30 üretici ve çok sayıda seraya ulaşarak büyümeye devam ediyor.

Proje kapsamında, yaz ve kış sezonlarına uygun olarak bugüne kadar 27 milyon 305 bin adet çiçek üretildi. Piyasa değeri yaklaşık 60 milyon TL olan bu çiçekler, 37 milyon TL maliyetle temin edilerek 23 milyon TL tasarruf sağlanıp yerli üreticilere de ekonomik katkı sunuldu. Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi’nde kadın emeğiyle üretilen alım garantili süs bitkileri, kentin cadde, sokak ve refüjlerini süsleyerek şehir estetiğine katkı sağlıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda bugüne kadar 13 milyon 754 bin adet çiçek satın alarak üreticilere önemli ölçüde ekonomik destek sağladı. Yerli üreticiye can suyu olan bu çiçekler, yalnızca Muğla’da değil; Antalya, Denizli, Isparta, Burdur ve Afyon gibi illerle birlikte ilçe belediyeleri tarafından da tercih edilmeye devam ediyor.

“MUĞLA KADIN EMEĞİ İLE GÜZELLEŞİYOR”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, alım garantili çiçek üretimi projesinin dayanışma temelli bir kalkınma modeli olduğunu belirterek şunları söyledi: “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, yerel kalkınmayı destekleyen, kadın emeğini önceleyen ve çevreye duyarlı üretim modellerini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Alım garantili çiçek üretimi projesiyle hem kent estetiğini güçlendiriyor hem de üreticilerimize ekonomik katkı sunuyoruz. Bugüne kadar 27 milyonu aşkın çiçeğin toprakla buluşması, kadın emeğinin, yerli üretimin ve planlı tarımsal desteğin bir sonucudur. Bu projeyle yalnızca Muğla’nın değil, çevre illerin de çiçek ihtiyacı karşılanıyor. Kadın üreticilerimiz hem üretiyor hem kazanıyor; kentlerimiz ise bu emeğin güzelliğiyle yeşeriyor. Hedefimiz, kırsal mahallelerdeki üretimi artırmak, kadınların emeğini görünür ve sürdürülebilir kılmak ve belediyeciliği yalnızca hizmet değil, aynı zamanda dayanışma temelli bir kalkınma modeli haline getirmek.”