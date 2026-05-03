Kadın emeği eve zorla hapsediliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) işbirliğiyle hazırladığı “İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı Ekseninde Aile Dostu Politikalar” raporu, iktidarın kadın ve emek düşmanı politikalarını bir kez daha ortaya koydu. Resmi verilerden faydalanılarak hazırlanan ve 1 milyon 400 bine yakın doğum yapmış kadının incelendiği raporda, bakım yükünün kadınları işyerlerinden uzaklaştırarak eve hapsettiğini yeniden gözler önüne serdi. Çalışma Bakanlığı, ilk kez kadın emeğinin doğumdan nasıl etkilendiğini inceledi.

Resmi verilerin gizleyemediği gerçeklere göre doğum yapan kadınlar, işyerlerinden uzaklaştı. Rapora göre kadınların işten ayrılma oranı doğumdan sonra geçen süre arttıkça belirgin biçimde artıyor. İlk ayda yüzde 3,7 olan oran, altıncı ayda yüzde 39,9’a, bir yılın sonunda ise yüzde 56,5’e ulaşıyor. Tablo, doğum izninin yetersizliğini ortaya koyuyor. Raporda yer alan analizlere göre de işten ayrılma eğilimi; ev içi ücretsiz emek ve ba- kım yükünün ağırlıkla kadınların üzerinde olması, erişilebilir, güvenilir bakım hizmetlerinin yetersizliği gibi nedenlere dayanıyor. Raporda öne çıkan başlıklardan biri de işe dönüşler. Doğumdan önce çalışan ve doğum nedeniyle işten ayrılan kadınların sadece yüzde 64,33’ü yeniden kayıtlı istihdama katılıyor ve ortalama işe dönüş süresi 13,3 ay olarak hesaplanıyor. Ancak kadınların yalnızca yüzde 15,9’u eski işyerine dönebiliyor. Aynı sektöre dönenlerin oranı yüzde 48,2, aynı mesleğe geri dönenlerin oranı ise yüzde 53,1.

KAYITLI İSTİHDAMA DÖNÜŞ DÜŞÜK

Doğum sonrası işten ayrılmaların yoğunlaştığı sektörler incelendiğinde, emek yoğun, vardiyalı ya da düzensiz çalışma koşullarının belirleyici olduğu görülüyor. Eğitim ve sağlık gibi daha düzenli çalışma saatleri ve görece iş güvencesi sunan alanlarda ayrılma oranları düşük kalırken sanayi ve hizmet gibi vardiyalı ve yoğun emek gerek- tiren sektörlerde bu oranlar daha yüksek seyrediyor. Ayrıca işyerinin büyüklüğü raporda dikkati çeken faktörler arasında. Büyük ölçekli işletmelerde doğum sonrası işten ayrılan kadınların oranı yüzde 15’te kalırken küçük ölçekli firmalarda bu oran yüzde 43’e yükseliyor.

KADINLARIN GELİRLERİNE ‘ANNELİK CEZASI’ KESİLDİ

Rapora göre 2016-2024 yılları arasında doğum sonrası işten ayrılan ve kayıtlı istihdama geri dönmeyen kadın sayısı 309 bin 581. Özel sektörde çalışan kadın- ların yüzde 24,22’si, yetersiz kalan doğum izni süresi nedeniyle ücretsiz izne ayrılmak zorunda kaldı. Doğum yaptıktan sonra işe dönen kadınların resmi enflasyondan arındırılmış ortalama günlük ücretleri de raporda incelendi. Buna göre doğum yapmayan kadınlarla doğum sonrası çalışmaya geri dönen kadınlar arasında kalıcı ve giderek açılan bir ücret farkı olduğu resmi verilerle ortaya koydu. 2016-2025 arasının incelendiği raporda, 2017’den itibaren kadınların ücretleri arasında kalıcı farklar oluştuğu ortaya çıktı. Buna göre, 2021’de günlük ücretler arasındaki fark yaklaşık 15 puanken 2022’de fark 18 puana çıktı. 2023 sonrası enflasyon etki- siyle fark daha da açıldı. Dünyada "annelik cezası" kavramıyla anılan durum, ülkede ücretler arasında fark yarattı. 2024’te fark 40 puanı da aşarken 2025’te ücret farkı 50 puana yaklaştı.

KADINLAR İSVEÇ MODELİ EBEVEYN İZNİ İSTİYOR

Kadınların, ücret kaybı nedeniyle doğum izninden fiili olarak kaçındığı da raporda yer aldı. Rapora konu çalışmaların yapıldığı ve soruların yöneltildiği katılımcıların, bakım yüküne bakış açısı dikkati çekti.

Raporda, "Masa tartışmalarında bakım yükünün büyük ölçüde kadınlar üzerinde kalmaya devam ettiği, bu nedenle doğuma bağlı izinler ile esnek çalışma modellerinin genel olarak kadın merkezli tasarlandığı vurgulanmıştır" ifadeleri yer aldı. Buna göre kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği kadının bakım veren esas kişi olarak kodlanmasına, babanın sürece sınırlı katılımına, çalışma yaşamında kadın-erkek eşitsizliğinin yeniden üretilmesine neden olduğunu söyledi. Raporda, babalık izni uygulanan ülkelerdeki durum da kadınların anlatımların- da yer aldı. "İsveç gibi ülkelerde yer alan devredilemez babalık izni örneklerinin, katılımcılar için Türkiye açısından ilham verici bir model olarak görülmesi dikkat çekicidir" denildi. İsveç’te uygulanan izin modeli, ebeveynlere çocuk başına toplam 480 gün ücretli izin hakkı tanırken bu sürenin en az 90 günü yalnızca babalara ayrılıyor. Babalara ayrılan 3 aylık süre başka bir ebeveyne devredilemezken kullanılmadığı takdirde bu hak kaybediliyor. Bakım yükünün kadının sırtına yüklenmesine karşı, kreşlerin önemini vurgulayan kadınlar, özel sektörde işyeri kreşleri için gereken "150 kadın çalışan" şartının erişimde yarattığı zorlukları anlattı. 150 kadın çalışan şartının, "bakım yükünün kadına ait olduğu" önyargısını pekiştirdiği ve eşik değerin ulaşılamaz olduğu hatırlatıldı.