Kadın emeğiyle yerel kalkınma güçleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsalda üretimi sürdüren kadınların ve üretici kooperatiflerin güçlenmesi için kadın kooperatiflerine kurulumdan markalaşmaya kadar birçok alanda destek sağlıyor. Kadın emeğini ekonomiye kazandırmak ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar, hem üretim kapasitesini hem de kırsal istihdamı artırıyor.

Muğla genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine mevzuat, teknik destek, eğitim, makine-ekipman ve pazarlama, markalaşma alanlarında destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, S.S. Marmaris MAKKO Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Bodrum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Datça Ahi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Fethiye Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, S.S. Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi gibi birçok üretici birliğiyle iş birliği yapıyor.

Kooperatiflerin ürettiği zeytinyağı, bal, ceviz, tahin, badem, susam gibi ürünlerin pazarlanması ve tanıtımında da Muğla Büyükşehir Belediyesi aktif rol üstleniyor. Ayrıca kadın kooperatifleri, yerel ürünlere katma değer kazandırmak amacıyla limon kurusu, limon sıvı tuz, limon ekşisi, turunç lokumu, nar ekşisi, çağla turşusu, badem ezmesi ve badem şekeri gibi inovatif ürünler geliştirmeye teşvik ediliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Muğla genelinde faaliyet gösteren ve Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kooperatiflerin bir araya gelmesiyle Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi kuruldu. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bu proje sayesinde tarımsal amaçlı kooperatifler, ortak satın alma, toplu üretim, satış ve pazarlama süreçlerinde iş birliği yaparak hem maliyetleri düşürüyor hem de rekabet gücünü artırıyor.

YEREL ÜRÜNLER, HALK MARKETLERDE TÜKETİCİYLE BULUŞUYOR

Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla yürütülen proje, üretici kadınların da dahil olduğu tarımsal kooperatiflerin dayanışmasını güçlendirerek kırsal kalkınmayı ortak akılla büyütüyor. Güçbirliği Kooperatifi çatısı altında birleşen üreticiler, ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırma, markalaşma ve görünürlüklerini artırma fırsatı buluyor. Böylece Muğla’nın yerel ürünleri ülke genelinde daha etkin biçimde tanıtılıyor ve tarımsal üretim ekonomiye daha güçlü katkı sunuyor.

Muğla Tarım Güçbirliği çatısı altındaki kooperatiflerin ürettiği ürünler, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Aydın Büyükşehir Belediyeleri’nin Halk Marketlerinde satışa sunularak tüketiciyle buluşuyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kadın kooperatiflerinin yerel kalkınmadaki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımızın en önemli bileşenlerinden biri üretimdir. Üretimin merkezinde de kadın emeği vardır. Kadınlarımızın kooperatifler aracılığıyla hem ekonomik hem de sosyal yönden güçlenmesi bizim için büyük bir gurur. Yerel üreticilerimizin markalaşmasına, ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmasına destek olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki üretici güçlü olursa, Muğla da güçlü olur. Muğla Büyükşehir Belediyesi, kadın emeğini destekleyen projeleriyle hem sosyal belediyeciliğin hem de sürdürülebilir kalkınmanın örnek uygulamalarını hayata geçirmeye devam edecek.”