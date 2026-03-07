Kadın emekçiler 8 Mart’ta fabrikada değil alanlarda

Emek Servisi

Dardanel’de işten atılan kadın işçiler, tazminat hakları için direnişlerinin üçüncü gününde İstanbul Dudullu OSB’deki fabrika önünde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği gerçekleştirdi. Kadın emekçiler, 8 Mart’ta fabrika önünde değil alanlarda olacaklarını söyledi.

Küçülme gerekçesiyle işçileri işten atan Dardanel, kıdem ve ihbar tazminatlarının taksitlendirilmesi şartını kabul eden işçilere ilk taksitten sonra ödeme yapmadı.

Pandemi döneminde işçileri fabrikaya kapatarak kapalı devre çalıştıran Dardanel, geçtiğimiz aylarda ‘küçülme’ gerekçesiyle yaklaşık 50 işçiyi işten atmıştı. Ardından Dudullu OSB’de bulunan sushi bölümünün Çanakkale’ye taşınacağı açıklanmış, bu bölümde çalışan işçiler de işten çıkarılmıştı.

MÜCADELE BİZE MİRAS

Kadın emekçilere öncülük eden İşçi Emekçi Kadın Komisyonları’ndan (İEKK) İpek Bozkurt, tam 8 Mart arifesinde, Dardanel’in kadın işçilerinin de ses yükselmesinin çok değerli olduğunu belirterek konuşma yaptı. “8 Mart bir kutlama günü değil, bir mücadele günüdür. En başta da işçi kadınların mücadele günüdür. Bundan onlarca yıl önce ağır çalışma koşullarına karşı direnen, mücadele eden işçi kadınlar bize büyük bir miras bıraktı. Bizler de bugün bu mirası en güçlü şekilde taşımaya devam ediyoruz.”

Dardanel işçilerinin yalnızca tazminat hakkı için değil, işçi, emekçi kadınların emeğinin hiçe sayılmasının asıl mesela olduğunu söyledi. “Mesele, bizlerin köle gibi görülmesi, değer verilmemesidir. Bizler buna da ‘hayır’ diyoruz. Patronların ve sermayedarların bu pervasızlığına karşı onurumuz için mücadele ediyoruz. Bundan sonra bu mücadeleyi çok daha güçlü sürdüreceğiz. Çünkü sürekli kriz var diyorlar ama ilk kapının önüne konan kadınlar oluyor. ‘Kriz var, sesinizi çıkarmayın, bu kölece koşullara razı olun’ diyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz” diye konuşan Bozkurt, kadınların bu sömürü düzenine karşı mücadele etmeleri gerektiğini vurguladı.

TÜM EMEKÇİLER MEYDANLARA

Dardanel patronuna karşı en güçlü şekilde durmaya devam edileceğini söyleyen Bozkurt, konuşmasını ‘8 Mart’ta alanlarda olalım’ çağrısıyla sonlandırdı: “Bir kez daha şunu söylüyoruz: Dardanel patronunun karşısında en güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz. Çünkü Dardanel patronu suç işliyor. İşçileri haksız gerekçelerle işten çıkararak suç işliyor. Tazminatlarımızı vermeyerek suç işliyor. Bizler buna karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama sadece buradaki sömürü koşullarına karşı değil; bizleri açlığa, yoksulluğa sürükleyen, bizleri ölüme götüren savaşlara mahkûm eden bu düzene, sermaye düzenine karşı da mücadele etmek zorundayız. Tam da 8 Mart’ın arifesinde işçi emekçi kadın komisyonları olarak bir çağrı daha yapmak istiyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gelin hep birlikte alanlarda olalım.”