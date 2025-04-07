Kadın emekçiler Çiğli’den Ankara’ya yürüyecek: "Ekmeğimizin peşindeyiz"

Çiğli Belediyesi’nde işten çıkarılan işçiler, mücadeleyi aylardır sürdürüyor. 1 Mayıs’ta Ankara’ya yürüyüş başlatacaklarını duyuran emekçiler belediyenin önünde açıklama yaptı.

CHP Genel Merkezi’ne yürümeye hazırlandıkları belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bizler, Çiğli Belediyesi’nde yıllarca emek vermiş, alın teriyle görevini yerine getirmiş emekçileriz. Ancak tüm bu emeğimize rağmen, hiçbir somut gerekçe gösterilmeden, haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir şekilde işimizden çıkarıldık. Aradan geçen 10 ay boyunca, defalarca dile getirmemize, yetkililerle görüşmemize ve verilen sözlere rağmen, ne yazık ki işe iademiz konusunda herhangi bir çözüm süreci başlatılmamıştır.”

“Bizi oyalayan, umut tacirliği yapan bu yaklaşımı kabul etmiyoruz” sözlerine yer verilen açıklamada, “Bu süreçte yaşadığımız mağduriyet, yalnızca ekonomik değil; aynı zamanda sosyal, psikolojik ve insani bir yıkıma dönüşmüştür. Ekmek davamız bir onur davasına dönüşmüş durumda. Bizler, emeğiyle yaşayan insanlar olarak artık bu sorunun Çiğli Belediyesi yönetimiyle çözülebileceğine olan inancımızı yitirmiş durumdayız. Bu nedenle artık susmayacağız, beklemeyeceğiz” denildi.

YALNIZ DEĞİLİZ

Emeğin, dayanışmanın ve mücadelenin günü olan 1 Mayıs’ta, adalet isteyen tüm emekçilerle omuz omuza yürüyeceklerini belirten işçiler, “Yolumuz, adalet diyerek yola çıkan CHP Genel Merkezi’nin önü olacak. Çünkü biz sadece işimizi değil; aynı zamanda hakkımızı, hukukumuzu ve onurumuzu istiyoruz. 1 Mayıs’ta Çiğli Belediyesinden çıkarılan kadın emekçiler olarak Ankara’ya, CHP Genel Merkezi önüne yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının siyasi bir tartışma olmadığını vurgulayan emekçiler, açıklamaya şu sözlerle son verdi: “Amacımız emeğin siyasetiyle, adaletin sesiyle, hakkın ve haklının yanında durulmasını talep etmektir. Bizler ekmeğimizin peşindeyiz. Bizler adaletin yeniden tesis edilmesini istiyoruz ve bizler yalnız değiliz.”

NE OLMUŞTU?

Çiğli Belediyesi’nde 10 Haziran 2024 tarihinde 147 işçi işten çıkarılmıştı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, fazla istihdam nedeniyle işten çıkarmaların yapıldığını açıklamıştı. İşçiler, bu karara karşı belediye önünde eyleme başlamıştı. 2 ayı aşkın süren direnişin ardından sendika ve belediye yönetimi anlaşmaya varmış, işçilerin 2025 yılının ocak ayı itibarıyla geri alınacağı duyurulmuştu. İşe iadeleri gerçekleşmeyen işçiler, eylemlerini sürdürüyor.