Kadın emekçiler yıla direnişle girdi

İlayda SORKU

İzmir Kemalpaşa’daki Temel Conta fabrikasında çalışan işçiler, düşük ücrete, sosyal hak gasplarına ve sendikal baskılarına karşı direnişlerini kararlılıkla sürdürüyor. Direnişin 20 günü aşkın süredir sürdüğü Kemalpaşa’daki fabrika önünde işçiler dayanışma ruhuyla yeni yıla girdi.

KAZANACAĞIZ

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi’nde örgütlü olan işçiler, işverenin sendika düşmanı tutumu ve toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin sağlanamaması üzerine 10 Aralık’ta greve çıktı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan emekçiler, insanca yaşam koşulları ve sendikal hakların tanınması için patronun tüm tehdit ve hakaretlerine karşın mücadeleyi sürdürüyor.

2024’ün kendileri için mücadele yılı olduğunu aktaran kadın işçiler, “2025'te mücadelemizin meyvelerini yemek istiyoruz. ‘Direne direne kazanacağız’ dedik, kazandığımız bir yıl olsun istiyoruz. Yeni yıldan tek dileğimiz mücadelemizin kazanımla sonuçlanması” ifadelerini kullandı.

İşvereni masaya oturtana kadar greve devam edeceklerini aktaran işçiler, şunları söyledi: “Yeni yılın, patron tarafından sendikanın tanınıp kabul edildiği ve bizim de huzur içinde tezgâhlarımızın başında çalıştığımız bir yıl olmasını istiyoruz. Hem psikolojik hem manevi hem maddi anlamda yoğun bir mücadele veriyoruz. 2025'te bunların son bulmasını istiyoruz. Direneceğiz ve kazanacağız.”

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DİLEĞİMİZ İŞE DÖNMEK

Direnişin bir diğer adresi ise İzmir Karşıyaka’ydı. Karşıyaka Belediyesi'nde işten atılan ve yaklaşık 5 aydır belediye binası önünde eylemlerini sürdüren 93 işçi, yeni yıla direnerek girdi. Hukuksuzca işten atılan işçilerin ortak talebi işe iadelerinin yapılması oldu. İşçilerden Pelin Kılınç, “2024 bize direnmeyi öğretti. Yeni yılda da hakkımızı istemeye devam edeceğiz, tek dileğimiz işimize geri dönmek” dedi. Öte yandan Bayraklı Belediyesi’nde 2023’ün Eylül ayında işten atılan ve işe iade istemiyle açtığı davada işe iadesine karar verilen Pınar Özkan’ın belediye binası önünde tek başına başlattığı mücadele de sürüyor. 2 haftayı aşkın süredir direnişini sürdüren Özkan, “Yeni yılda da mücadelemi sürdüreceğim. Burada hak nöbeti tutuyorum. Hakkımı arıyorum ve aramaya da devam edeceğim” diye konuştu.

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GÜCÜMÜZE SARILIYORUZ

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası’na bağlı olan GE Grid Solutions, Green Transfo, Schneider Electric ve Arıtaş kriyojenik işyerindeki işçiler yeni yıla grev çadırlarında girdi. DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Özkan Atar yaptığı açıklamada, “Üyelerimiz çelikten iradeleri ile mücadeleye ve örgütlü güçlerine sımsıkı sarılıyorlar, yeni bir yıla grev ateşlerimizin başında hak ve ekmek mücadelemizi yükselterek giriyoruz. Metal işçisi kazanacak, işçi sınıfımız kazanacak” dedi.

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VAZGEÇMEYE NİYETİMİZ YOK

İstanbul Çatalca’da bulunan Polonez fabrikasında, çalışırken sendikaya üye oldukları için işten atılan ve 169 gündür direnişlerini sürdüren 146 işçi yılbaşını da çadırda geçirdi.

Fotoğraf: BirGün

Talepleri karşılanan kadar direnişten vazgeçmeyeceklerini söyleyen işçiler “Haklarımızı almadan vazgeçmeye niyetimiz yok” dedi.