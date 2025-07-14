Kadın emekçilere çifte yük

Haber Merkezi

İktidarın “esneklik” adı altında gündeme getirdiği yeni çalışma düzenlemeleri, emekçilerin kazanılmış haklarını hedef almayı sürdürüyor. Meclis’te bu hafta kabul edilen torba yasa ile turizm işletme belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan işçilerin haftalık izin hakkı fiilen ortadan kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, işçiler 10 gün aralıksız çalıştırılabilecek, ancak 11’inci gün haftalık izinlerini kullanabilecek.

Eşitlik İçin Kadın Platformu (EŞİK), düzenlemeye sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, çalışanların “7 günlük zaman diliminde kesintisiz en az 24 saat dinlenme” hakkının anayasal bir hak olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, “Bu değişiklik her ne kadar şimdilik turizm ve hizmet sektörü ile sınırlıymış gibi sunulsa da, inşaat başta olmak üzere diğer sektörler de benzer taleplerde bulunmakta. Hafta kavramı, dinlenme hakkı ve angarya yasağı tehlikeye atılıyor” denildi.

EŞİK, yasanın Kültür ve Turizm Bakanı’nın kendi sektörüne sağladığı açık bir ayrıcalık olduğuna dikkat çekerek, “Bu çıkar çatışması göz ardı edilemez. Yasal düzenlemenin yalnızca turizm sektörüne yapılması, eşitlik ilkesini ihlal ediyor ve düzenlemenin diğer sektörlere yaygınlaştırılmasının önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, düzenlemenin Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu vurguladı. Anayasa’nın 50. maddesi, ILO’nun 14 No’lu sözleşmesi ve Anayasa’nın 90. maddesi örnek gösterilerek, dinlenme hakkının hem iç hukukta hem uluslararası düzeyde güvence altında olduğu ifade edilerek “Bu uygulama, emeğin ve insan sağlığının sistemli biçimde değersizleştirilmesidir” denildi.

KADINLAR DAHA FAZLA ETKİLENECEK

Turizm ve hizmet sektörlerinde yoğun olarak çalışan kadın emekçilerin düzenlemeden en çok etkilenecek kesim olduğuna vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Ev içi görünmeyen emeğiyle birlikte çifte yük taşıyan kadınlar açısından dinlenme hakkının gasbı, yaşamı doğrudan tehdit eden çok yönlü bir eşitsizlik yaratacaktır. Anayasaya uymayanlar, anayasa yapamaz. Önce mevcut Anayasa’ya saygı gösterin.”

EŞİK, hukuka ve sosyal devlet ilkesine aykırı olan bu düzenlemenin iptali için CHP başta olmak üzere tüm muhalefet partilerini Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya çağırdı.