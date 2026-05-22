Kadın Eserleri Kütüphanesi'nden feminist hafızaya dijital arşiv: Fatmagül Berktay koleksiyonu erişime açıldı

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı, feminist teori ve siyaset felsefesi alanında Türkiye’nin en önemli akademisyenlerinden biri olan Fatmagül Berktay’ın özel arşivini erişime açtığını duyurdu.

Arşivin akademik makaleler, çeviri metinler, konferans ve sempozyum belgeleri, resmi yazışmalar, gazete kupürleri, röportajlar, ders materyalleri ve kişisel notlardan oluştuğu belirtildi. Arşivin yalnızca bireysel bir akademik üretimi değil, aynı zamanda Türkiye’de feminist düşüncenin, insan hakları söyleminin ve siyasal teori tartışmalarının gelişim sürecini de kayıt altına aldığı vurgulandı.

Arşivde özellikle 1995’te düzenlenen Pekin Dördüncü Dünya Kadın Konferansı sürecine ilişkin belgeler dikkat çekiyor. Konferans hazırlık toplantıları, BM belgeleri, politika notları, değerlendirme metinleri, katılımcı listeleri ile Beijing Deklarasyonu ve Eylem Platformu taslaklarının da koleksiyonda yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca BM Kadının Statüsü Komisyonu raporları, toplumsal cinsiyet eşitliği tartışmalarına ilişkin uluslararası belgeler ile Türkiye ayağında yürütülen resmi yazışmaların da araştırmacıların erişimine açıldığı ifade edildi.