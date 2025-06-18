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Kadın evinde ölü bulundu

Kadın
  • 18.06.2025 06:00
  • Giriş: 18.06.2025 06:00
  • Güncelleme: 18.06.2025 06:00
Kaynak: AA
Kadın evinde ölü bulundu
Fotoğraf: csgorselarsiv.org / Serra Akcan

Bilecik'te 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Olay Hürriyet Mahallesi Bener Sokak'taki bir sitede yaşandı. Sibel Güneş'ten haber alamayan Kayseri'de yaşayan kızı durumu yakınlarına bildirdi. Güneş'in eşine de ulaşamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Söz konusu adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, Güneş'in cansız bedeniyle karşılaştı. Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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