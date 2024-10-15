Kadın eylemine ülkücüler saldırdı

Haber Merkezi

İkbal Uzuner ile Ayşenur Halil’in katledilmesi üzerine kadınların şiddete karşı eylemleri her gün artarak sürüyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, kadın cinayetlerini protesto etmek için fakülte bahçesinde yapılan açıklamada " Kaybettiğimiz kadınların ölümünü kabullenip yas tutmayacağız ve bir kişi daha eksilmeyeceğiz. Tepkimizi “sessiz bir eylem” ile değil avazımız çıktığı kadar bağırarak duyuracağız. Biz kadınların sokaklarda kampüslerde hayatın her alanında güvende olamayışımız, otobüste yalnız kaldığımızda birilerini aramamız, gece sokakta yürürken çevremizi kontrol etmek zorunda kalmamız iktidarın cezasızlık politikalarının bir ürünüdür” denildi.

Açıklamanın sonunda öğrenciler Kürtçe, “Jin, Jiyan, Azadi” sloganı attı. Öğrencilerin Kürtçe slogan atması üzerine, ülkü ocakları mensubu bir grup erkek öğrenci kadın öğrencilere saldırmak istedi. Açıklama yapan gruba doğru yürümek isteyen erkek öğrencilerin bazıları bozkurt işareti yaparak sloganlar attı. Kalabalık grubun açıklama yapan kadın öğrencilere doğru yürümek istemesi üzerine, polis ve güvenlik görevlileri araya girerek erkek öğrencileri durdurdu. Açıklama sonunda polis bir kadın öğrenciyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın öğrenci, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

∗∗∗

CİNAYETLER SON BULMUYOR

Kadın cinayetlerine karşı protestolar sürerken erkek şiddeti de bir yandan artarak sürüyor. Son 48 saatte Samsun ve Balıkesir’de 3 kadın öldürüldü. Kocaeli’de 1 kadın ise ağır yaralandı. Şırnak ve Kırıkkale’de 2 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu.