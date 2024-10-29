Kadın eylemini destekleyen öğrenci darp edildi

Hacettepe'nin okula bağlı yurtlarından olan Beytepe Erkek Yurdunda maskeli 4 şahıs, bir öğrencinin odasına girerek darp etti.

Alınan bilgiye göre darp edilen öğrencinin dişinin kırıldığı, çenesinde kırıklar meydana geldiği öğrenildi. Darp edilen öğrencinin son dönemde üniversitelere yayılan kadın eylemlerine destek verdiği için tehdit edildiği iddia edildi.

Ayrıca, üniversitenin kadın çalışmaları topluluğun çeşitli platfromlarda hedef gösterildiğini belirten öğrenciler, yaşanan olaya ilişkin Rektörlük ve Yurtlar Müdürlüğü’nden herhangi bir açıklamanın yapılmadığını aktardı.

"KAMPÜSTEKİ GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE DUYUYORUM"

Evrensel’e konuşan Beytepe Kadın Yurdunda kalan Edebiyat Fakültesi öğrencisi Zeynep, "Ülkedeki son olaylardan sonra herkes birbirine saldırmaya başladı. Kadın eyleminde provoke eden herhangi bir nokta yoktu. O maksatla mı darbettiler bilmiyorum ama eğer sebep buysa bu anlaşılabilir bir şey değil. Bir kadın olarak kampüsteki güvenliğimden endişe duyuyorum. Yarın o eylemde beni gördükleri için beni de dövebilirler" dedi.

Öğrenciler üniversite ve yurt yönetimin duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi.