Kadın filmleri seyirciyle buluşuyor
Kültür Sanat Servisi
Kadın Yönetmenler Derneği tarafından, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, 5-10 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek.
Festivalde, 8 farklı kategoride düzenlenecek yarışmalarda 35 film dünya, 58 film ise Türkiye prömiyerini yapacak. Toplamda 30 ülkeden 85 film festival kapsamında izleyiciyle buluşacak. Festival, kadınların sinema sektöründe eşit temsiliyet mücadelesine katkı sunmayı hedefliyor.