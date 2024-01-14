Kadın Futbol Süper Ligi: DG Gaziantep Asya Spor: 1 - Fenerbahçe: 4

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, konuk olduğu DG Gaziantep Asya Spor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla puanını 40’a yükseltti.



Kadın Futbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Gaziantep Asya Spor ile deplasmanda karşılaştı. Mehmet Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi’nde oynanan maçta sarı-lacivertlilerin gollerini 18. dakikada Fatma Kara, 21. dakikada Zenatha Coleman, 74 ve 90+4. dakikalarda Zeynep Kerimoğlu kaydetti.

Bu sonuçla galibiyet sayısını 13’e yükselten Fenerbahçe, ligin 17. haftasında 20 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’de Hakkarigücü Spor’u konuk edecek.