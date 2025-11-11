Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta erteleme maçları yarın oynanacak
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta müsabakaları yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın saat 14.00'te oynanacak 4. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:
Fatih Vatanspor-Ünye Kadın SK (İBB Balat)
Çekmeköy Bilgidoğa-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Şile İlçe)
Galatasaray GAİN-Yüksekova SK (Florya Metin Oktay)
Hakkarigücü-Fenerbahçe Arsavev (Merzan Şehir)
Amed Sportif Faaliyetler-Sercan İnşaat Gaziantep Algspor (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)
1207 Antalyaspor-Prolift Giresun Sanayispor (Yeşilbayır Şehir Er Tevfik Cebeci)