Ajans Haberleri
  • 11.11.2025 11:26
  • Giriş: 11.11.2025 11:26
  • Güncelleme: 11.11.2025 11:26
Kaynak: AA
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. hafta erteleme maçları yarın oynanacak

İSTANBUL (AA) - ⁠Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta müsabakaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde yarın saat 14.00'te oynanacak 4. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

Fatih Vatanspor-Ünye Kadın SK (İBB Balat)

Çekmeköy Bilgidoğa-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Şile İlçe)

Galatasaray GAİN-Yüksekova SK (Florya Metin Oktay)

Hakkarigücü-Fenerbahçe Arsavev (Merzan Şehir)

Amed Sportif Faaliyetler-Sercan İnşaat Gaziantep Algspor (Seyrantepe Şilbe 2 Nolu Çim Saha)

1207 Antalyaspor-Prolift Giresun Sanayispor (Yeşilbayır Şehir Er Tevfik Cebeci)

