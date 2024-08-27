Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı
Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.
Fikstür çekimi töreni, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlendi.
14 takımın yer aldığı ligde yeni sezon, 8 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde ilk yarı, 22 Aralık'ta tamamlanacak.
İkinci devresi 26 Ocak 2025'te başlayacak lig, 5 Mayıs 2025'te sona erecek.
Şampiyon olan takım, 2025-2026 futbol sezonunda Türkiye'yi Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanacak.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:
Hakkarigücüspor - Fatih Vatanspor
Beylerbeyi - Beşiktaş
ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Fenerbahçe
Wulfz Fatih Karagümrük - Galatasaray
Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor
Karadeniz Ereğli Belediyespor - Trabzonspor