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Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı

Spor
  • 27.08.2024 15:13
  • Giriş: 27.08.2024 15:13
  • Güncelleme: 27.08.2024 15:15
Kaynak: AA
Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür belli oldu
Fotoğraf: AA

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Fikstür çekimi töreni, TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlendi.

14 takımın yer aldığı ligde yeni sezon, 8 Eylül 2024 Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde ilk yarı, 22 Aralık'ta tamamlanacak.

İkinci devresi 26 Ocak 2025'te başlayacak lig, 5 Mayıs 2025'te sona erecek.

Şampiyon olan takım, 2025-2026 futbol sezonunda Türkiye'yi Kadınlar Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanacak.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:

Hakkarigücüspor - Fatih Vatanspor

Beylerbeyi - Beşiktaş

ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET - Fenerbahçe

Wulfz Fatih Karagümrük - Galatasaray

Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor

Karadeniz Ereğli Belediyespor - Trabzonspor

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