Kadın Futbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Tek grupta çift devre şeklinde oynanacak yeni sezon, 27 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarının 24 Aralık'ta tamamlanacağı ligde ikinci devre, 14 Ocak 2024'te start alacak. Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşması ise 5 Mayıs 2024'te oynanacak. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek.

TFF Başkanı Büyükekşi, kadınlar liginde geçtiğimiz sezonun büyük heyecana sahne olduğunu belirterek, "TFF yönetim kurulu olarak ligimizin formatında değişiklikler yaptık. Bu sezon ligimiz 16 takım ile tek grupta çift devre şeklinde oynanacak. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar bir alt lige düşecek. Bu değişiklik, ligimizin rekabet ve heyecanına pozitif katkı yapacak ve unutulmaz karşılaşmalara sahne olacak." ifadelerini kullandı.

100 yıl önce kadın futbolunun erkek futbolundan daha popüler olduğunu belirten Başkan Mehmet Büyükekşi şöyle konuştu:

"Ülkemizde ise ilk kadın futbol takımı 52 yıl önce, 1971'de kuruldu. 1993’te federasyonumuz kadın futbolunun resmen başlatılmasına karar verdi ve ilk kadınlar ligi düzenlendi. Yani biz, geç başlayan ve uzun süren bir emekleme dönemi geçirdik ancak artık koşmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Kadın futbolunun popülerliği ve izlenirliği her geçen gün daha da artıyor. Bunun en büyük örneği Avustralya ve Yeni Zelenda’nın ev sahipliğinde devam eden FIFA kadınlar Dünya Kupası. Şu ana kadar 1,5 milyon bilet satışıyla rekor kırdı. Kupanın açılışında Yeni Zelanda ile Norveç arasında oynanan karşılaşmayı 42 bin kişi izledi. Avustralya-İrlanda Cumhuriyeti mücadelesini 75 bin futbolsever tribünden takip etti. Bu seyirci sayısı, 24 yıllık tarihinde Dünya Kupası maçı için en yüksek seyirci sayısı anlamına geliyor."

Uzun vadede hedeflerinin hem kulüpler hem de milli takımlar nezdinde kadın futbolunda dünyanın en iyileri arasına yer almak olduğunun altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Bu doğrultuda ülkemizde kadın futbolunun ana vitrini olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin marka değerini artırmamız gerekiyor. Bu hedefe varmak için futbolumuzun tüm paydaşlarının ele ele vermesi, omuz omuza hareket etmesi gerekiyor. Kulüplerimiz, son yıllarda kadın futboluna yaptıkları yatırımı artırdı. Ancak daha da fazla yapmalarını bekliyoruz. Futbolseverlerden, maçlara daha fazla gidip takımlarımıza destek olmalarını talep ediyoruz. Unutmayın, Atatürk’ün dediği gibi “dünyada gördüğümüz her şey kadının eseridir” diyerek Tüm Türkiye’ye “Kadınlar sizin eşleriniz, çocuklarınız. Size hayatın her anında destek olan kadınların yanında olup onların futbol aşkını yeşertin” değerlendirmesinde bulundu.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maç programı şöyle:

Beylerbeyispor-Fatih Vatanspor

Galatasaray-Wulfz Fatih Karagümrük

Beşiktaş Vodafone-ALG Spor

Amed Sportif Faaliyetler-1207 Antalyaspor

Trabzonspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Ataşehir Belediyespor-ABB Fomget

Adana İdmanyurduspor-Hakkarigücüspor

Fenerbahçe-Doğuş Gold Asyaspor