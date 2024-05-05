Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, ALG Spor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılar, bu sonuçla birlikte ligde puanını 71'e yükseltti ve şampiyon oldu.

Spor 05.05.2024 16:12 Giriş: 05.05.2024 16:12

Güncelleme: 05.05.2024 16:13 Kaynak: AA

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