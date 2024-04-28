Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluk düğümü, son haftada çözülecek

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon, 30. ve son hafta müsabakalarının ardından belli olacak.

Lider Galatasaray, ligin 29. haftasında Bitexen 1207 Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve puanını 68'e çıkararak avantajını korudu.

İkinci sıradaki Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise 29. haftada ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi. Başkent temsilcisi, bu galibiyetle puanını 66'ya çıkardı ve Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde 30. ve son hafta, şampiyonluk yolunda büyük bir heyecana sahne olacak.

Zirvede yer alan Galatasaray, ALG Spor'u ağırlayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET ise Trabzonspor'a konuk olacak.