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Kadın Futbol Süper Ligi: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

Ajans Haberleri
  • 15.10.2023 17:04
  • Giriş: 15.10.2023 17:04
  • Güncelleme: 15.10.2023 17:04
Kaynak: İHA
Kadın Futbol Süper Ligi: Trabzonspor: 0 - Galatasaray: 2

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti.

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray Kadir Özcan Tesisleri’nde karşılaştı. 

Sarı-kırmızılılar, 22. dakikada Ebru’nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda Galatasaray 52. dakikada Ebru’nun golüyle skoru 2-0’a getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 2-0 galip ayrıldı. 

Bu sonuçla Galatasaray puanını 18’e çıkarırken, Trabzonspor ise 7 puanda kaldı. 

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