Kadın futbolu derbisinde Fenerbahçe, yarın Beşiktaş'ı konuk edecek
Kaynak: AA
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş JK United Payment'ı ağırlayacak.
Ülker Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Asen Albayrak yönetecek.
Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor. 6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.
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