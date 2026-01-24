Kadın futbolunda tarihi imza: Trinity Rodman rekor kırdı

ABD’li futbolcu Trinity Rodman, Washington Spirit ile imzaladığı yeni sözleşmeyle kadın futbolunda maaş skalasının zirvesine çıktı. 23 yaşındaki yıldız, üç yıllık anlaşma sayesinde dünyanın en yüksek kazanan kadın futbolcusu oldu.

Menajeri tarafından yapılan açıklamaya göre Rodman’ın 2028 yılına kadar Washington Spirit forması giyeceği sözleşmenin, primlerle birlikte yıllık yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

EN YÜKSEK KAZANÇ

Bu rakam, kadın futbolunda bugüne kadar ulaşılan en yüksek yıllık kazanç olarak kayda geçti.

Aralık ayı sonunda kontratı sona eren ve serbest oyuncu konumunda bulunan Rodman, yeni anlaşmasıyla kariyerinde önemli bir dönemece girdi.

Genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım düzeyinde istikrarlı performans sergileyen ABD’li futbolcu, yapılan bu sözleşmeyle kulübün uzun vadeli planlamasında da kilit bir rol üstlendi.

Beş kez NBA şampiyonluğu yaşayan eski basketbolcu Dennis Rodman’ın kızı olan Trinity Rodman, imza sonrası yaptığı açıklamada, “Harika hissediyorum, çok mutluyum. Bu anın kadın futbolu için oyun değiştirici olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.

BBC’nin haberine göre bu anlaşma öncesinde kadın futbolunda en yüksek maaşı alan isim, İspanyol yıldız Aitana Bonmatí idi.