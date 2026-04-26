Kadın futbolunda zirve yarışı: Galatasaray, Fenerbahçe’yi ağırlıyor

Kadın Futbol Süper Ligi’nde haftanın öne çıkan maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahaya kritik hedeflerle çıkacak.

  • 26.04.2026 09:51
  • Güncelleme: 26.04.2026 09:55
Kaynak: Spor Servisi
AA

Kadın Futbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Ligde geride kalan bölümde 21 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 64 puanla haftaya ikinci sırada girdi.

Fenerbahçe ise 23 galibiyet ve 2 beraberlikle 71 puana ulaşarak liderliğini sürdürüyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, sahasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmişti. Bu sonuç, yarınki mücadele öncesinde iki takım arasındaki rekabetin önemini artırıyor.

