Kadın hakemler, ilk kez MHK Semineri'ne katıldı

TFF'nin Riva'da bulunan yerleşkesinde düzenlenen ve 2 gün süren seminerde kadın hakemlere çeşitli eğitimler verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Semineri'ne ilk kez kadın hakemler de katıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonun Riva'da bulunan yerleşkesinde gerçekleştirilen ve 2 gün süren seminerde kadın hakemlere çeşitli eğitimler verildi.

Seminerin ikinci ve son gününde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve MHK üyeleri ile VAR Danışmanı Pawel Gil de yer aldı.

Mehmet Büyükekşi, yaptığı konuşmanın ardından kadın hakemlerle bir süre sohbet etti.

MHK kasım ayı hakem eğitim programı kapsamında organize edilen seminer, bu akşam son bulacak.