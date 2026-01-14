Kadın hakimi silahla vuran savcı adliyeye getirildi
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Hakim Aslı Kahraman'ı silahla vuran ve gözaltına alınan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan adliyeye sevk edildi.
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla ateş ederek yaralayan, Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan adliyeye sevk edildi.
Olay, 13 Ocak’ta 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi.
Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hakimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı.
Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olup bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.
Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı.
Gözaltına alınan savcı Kılıçaslan, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.