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Kadın hakları savunucusu da gözaltında: Zeynep'i yalnız bırakmayın

İstanbul'da 1 Mayıs öncesi yapılan şafak operasyonunda gözaltına alınan kadın hakları savunucusu Zeynep Y.'nin avukatı, "Zeynep tüm kadınların sesi oldu. Onu mutlaka alacağız" dedi.

Güncel
  • 30.04.2025 10:28
  • Giriş: 30.04.2025 10:28
  • Güncelleme: 30.04.2025 10:39
Kadın hakları savunucusu da gözaltında: Zeynep'i yalnız bırakmayın
Sarya Toprak
Sarya Toprak
saryatoprak@birgun.net

Sosyal medyada "çitlembik zeyno" kullanıcı adıyla bilinen kadın hakları savunucusu Zeynep Y. bu sabah İstanbul'da yapılan şafak baskınıyla gözaltına alındı.

Zeynep'in tüm kadına şiddet vakalarında, kadın cinayetlerinde elinden geleni yaparak birçok olayı gündeme getirdiğini vurgulayan arkadaşları "Zeynep kimseyi yalnız bırakmadı, biz de onu yalnız bırakamayız" dedi.

KADINLARIN SESİ OLMUŞTU

Zeynep'in BirGün'e konuşan avukatı Müslüm Doğruer, "Zeynep tüm kadınların sesi oldu. Dava bile açılmayan faillerin yargılanmasına vesile oldu" dedi.

MUTLAKA ALACAĞIZ

Bir süredir Zeynep'in sistematik olarak hedef gösterildiğini vurgulayan Doğruer şöyle dedi: "Zeynep'in neden gözaltına alındığına dair henüz net bir bilgimiz yok. Ama onu mutlaka alacağız. Hiçbir suçu olmayan insanların şafak baskınlarıyla gözaltına alınmasına artık yeter."

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