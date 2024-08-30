Kadın hastanesinde tam 2 ay kit yokmuş

Kadınların güvenli sağlığa erişimi zaten sınırlıyken sorunlar da bitmek bilmiyor. 27 Ağustos Salı günü Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 ay boyunca rahim ağzı kanseri taraması için kullanılan kitlerin olmadığı ortaya çıktı.

Aşı ile önlenebilecek olan serviks (rahim ağzı) kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen 5 kanser türünden biri. Her yıl dünyada 250 bin kadın Türkiye'de ise 1.250 kadın rahim ağzı kanseri sebebiyle hayatını kaybediyor. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevdeyken HPV aşısını ulusal aşı takvimine alacaklarını söylemişti, fakat somut bir adım atılmadı.

SONUÇ ÇIKAR MI BİLEMEYİZ

6 ayda bir Pap Smear ve HPV testi yaptırması gereken bir kadın daha önce de tüm kontrollerini yaptırdığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tarama testlerini yaptırmak istediğini söyleyen kadın, doktorlardan şu yanıtı aldı: “Biz doku alırız. Ama HPV test sonucun çıkmayabilir. Kit sıkıntısı var. Sonuç çıkmazsa başka bir hastanede tekrar test yaptırman gerekiyor.” Kendisine en yakın hastanenin orası olduğunu belirten kadına bundan sonra Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne gitmesinin daha iyi olacağı söylendi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin bilgi talep ettik. Hastaneden bilgi alarak dönüş yapacaklarını söyleseler de bir dönüş olmadı. Zeynep Kamil Hastanesi Başhekimliği ise bu sorunun iki ay sürdüğünü ancak önceki gün kitlerin hastaneye geldiğini ifade etti. Hastaların neden Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yönlendirmesini ise “Durum belirsizdi” sözleriyle açıkladı.

YETMİYORSA İTHAL EDİN

Sağlık Bakanlığı’nın kağıt üstünde rahim ağzı kanserine karşı adım atıyor gibi gözükse de uygulamada çok kötü olduğunu hatırlatan Jinekolog Prof. Dr. Cem Baykal şunları söyledi: “Bakanlık rahim ağzı taramaları için yerli kit üretmeye başlamıştı fakat bu kitlerin tanı değerlerinde kuşkular var. TTB de daha önce buna dair bir açıklama yapmıştı. Bilimsel olarak her seferinde aynı sonucu vermesi gereken testler farklı sonuçlar veriyor. Bu sebeple de özel hastanede HPV testi yaptıran kadınlara devlet hastanesinde test yapmıyorlar.Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi aynı statüde hastaneler. Bölgede yaşayan kadınları sağlık hizmetinden 2 ay mahrum bırakmak yerine Ümraniye'de olan kit Zeynep Kamil'e getirilebilirdi. Yerli kitler yetmiyorsa kit ithal etmek zorundalar. Zaten bu testlerin özellikle 25 yaşından büyük kadınlara düzenli yaptırılması gerekirken erişim zorlaştırılıyor. Genç kadınlar özellikle bekârsa her şey kayıt altına alındığı için devlet hastanesine gitmekten çekiniyor. Bakanlık teşvik edici adımlar atmak yerine var olan hizmeti de azaltıyor.”

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EMSAL KARAR ÇIKMIŞTI

Sağlık örgütleri tarafından 9-45 yaş arası kadınlara, kız ve erkek çocuklarına yapılması önerilen HPV aşısı eski sağlık bakanı Fahrettin Koca'nın ulusal aşı takvimine alacağız vaadinde bulunmasına rağmen hala ücretli. 3 doz aşı olmanın maliyeti 10 bin TL'yi aşıyor.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği HPV aşısının ücretinin SGK tarafından geri ödenmesi için 30'u aşkın dava açtı. Sonuçlanan 2 davadan emsal karar çıktı. Mahkeme aşının ücretinin geri ödenmesine hükmetti.

Dernek dava sürecine dair şöyle bilgi vermişti: Tüm kadınlar HPV aşısı olduktan sonra, aşı ödemesini gösterir belgeleriyle birlikte ilgili SGK müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak ödediği bedelin iadesi talebinde bulunabilir. Bu talep olumsuz cevap alır veya yasal sürede herhangi bir cevap verilmezse hasım olarak SGK Başkanlığını gösterebilir ve iş mahkemesinde açacağınız bir dava ile ücret iadesi isteyebilirsiniz”