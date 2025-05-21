Kadın hikâyeleri Beyoğlu’nda

Oktay EVSEN

Kadınların kültür sanat alanındaki hak ve özgürlüklerini desteklemeyi ve kutlamayı amaçlayan Kadın Yüzler Festivali, Asmalı Sahne, INOGAR, Mupera ve artbox agency iş birliğiyle İstanbul Beyoğlu’nda sanatseverlerle buluşacak.

Üçüncü kez düzenlenen festival 16-30 Haziran tarihleri arasında Beyoğlu’nun farklı noktalarında seyircilerle buluşacak.

3. Kadın Yüzler Festivali’nde kadınlar için ve kadınlar tarafından üretilen sanat eserleri ve performansları Asmalı Sahne, Belçika Konsolosluğu, Hollanda Konsolosluğu, Terra Santa, Fransız Yetimhanesi, Metrohan, Soho House ve Taksim Tramvay başta olmak üzere Beyoğlu’nun dört bir yanında ziyaret edilebilecek.