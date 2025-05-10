Kadın işçiler CHP Genel Merkezi önünde: "İşimizi geri istiyoruz"

HABER MERKEZİ

Çiğli Belediyesi’nde gerekçesiz şekilde işten çıkarılan 6 kadın işçi, Ankara yürüyüşlerini tamamladı. 10 gün süren yürüyüşün ardından CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamayı işçilerden Hale Ören Özdinçer okudu. Açıklamada Beşiktaş ve Altındağ belediyelerinde işten çıkarılan işçilerle dayanışma mesajı verildi, Çalık Holding'den hakkını almak için mücadele eden ve holding binası önünde dövülerek öldürülen Erol Eğrek anıldı.

“Bu ülkede bir işçinin hakkını istemesi hâlâ ölümle, dışlanmayla, yoksullukla karşılık bulabiliyor” ifadelerini kullanan Özdinçer, “İşte biz de aynı düzenin tanıklarıyız. Hakkımızı aradığımız için kapı önüne konulduk. Ne bir mahkeme kararı, ne bir denetim raporu… Sadece sessizce hazırlanmış bir listeye yazıldık. Ve geçimimizi, geleceğimizi, emeğimizi bir anda kaybettik” dedi.

"YANLIŞTAN DÖNÜN"

Yalnızca işlerini değil aynı zamanda görülmeyi, duyulmayı ve anlaşılmayı talep ettiklerini belirten Özdinçer, “Bizim mücadelemiz sadece bireysel değil. Belediye şirketlerinde çalışan yüz binlerce işçinin sesi olduğumuzu biliyoruz. Kadın emeğinin hâlâ güvencesiz, görünmez ve değersiz sayıldığı koşullarda, bu yürüyüşü adalet için attık. Ne kırdık, ne döktük. Sadece yürüdük. Ayaklarımızla değil, inancımızla geldik” diye konuştu.

Özdinçer, CHP yönetimine, belediye başkanlarına ve tüm kamuoyuna şu çağrıda bulundu: “Biz 16 kadın işçi, işimizi geri istiyoruz. Daha fazla zaman kaybetmeden, daha fazla mağduriyet yaratmadan, bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz.”

"YILGIN DEĞİLİZ"

İşe iade edilmelerinin, sadece bir maaşa kavuşmak olmadığını vurgulayan Özdinçer, açıklamayı şu sözlerle tamamladı: "Bu, emeğin hakkını teslim etmektir. Bu, kadınların çalışma hayatında eşit yurttaş sayılmasının bir gereğidir. Biz, yorgunuz ama yılgın değiliz. Kararlıyız ama kırgın değiliz. Birlikte yürüdük, birlikte direndik, şimdi birlikte üretmek için geri dönmek istiyoruz. Bizim hikâyemiz burada bitmiyor. Belki bir yürüyüş tamamlandı ama sesimiz daha yeni duyuldu. Bu nedenle diyoruz ki, ‘Yolun sonunda değiliz, sözün başındayız.’ Ve bu sözümüz, yalnızca bugün için değil, gelecekte ayağa kalkacak bütün emekçiler içindir. İşçiyiz, kadınız, hakkımızı istiyoruz ve bu hak teslim edilene kadar buradayız."