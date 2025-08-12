Kadın işçiler sendika hakkı için mücadelede

Ebru ÇELİK

Dersim'de Peri Tekstil’de asgari ücretle, yıllık izin dahi olmayan 14’ü kadın 17 işçinin işten çıkarılmalarının ardından başlattıkları direniş 6’ncı gününü geride bıraktı.

İşverenin mobbing uygulamasına dayanamayan işçiler 18 gün önce iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Ardından Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’na (BİRTEK-SEN) üye olan 17 işçi, işveren tarafından işten atıldı. BİRTEK-SEN Dersim temsilcisi Kemal Ulaş, çoğunluğu 5 yıldan fazla çalışan işçilere yıllık izin hakkı tanınmadığını, işçilerin izin ücretlerini istediklerinde işverenin “Bizde böyle bir gelenek yok” diyerek reddettiğini söyledi.

İşten çıkarmalar ve fiziki şiddete ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını aktaran Ulaş, süreci şöyle özetledi: “Pülümür ilçesinden Dersim merkeze her gün bir saat yolculukla gelen 17 işçiden 2'si arasında sorun yaşanmış, olay işyerine de yansıdı. İşyeri bu 17 işçiyi çağırarak dinlemeden hakaret edince işçiler, yıllardır maruz kaldıkları mobbing ve travmayı yeniden yaşamış oldu. Bu bir patlama noktası oldu ve sendikamıza başvurarak iş bırakma kararı aldılar. 1 günlük eylemden sonra işe döndüler ancak işveren bu defa daha ağır hakaretler edip fiziksel şiddet uyguladı. Ardından da ‘Sizi almak istemiyorum’ diyerek 17 işçiyi işten çıkardı.”

‘PATRON ŞİDDET UYGULADI’

İşten atılan 17 işçiden Evrim Altınkaya ise direniş çadırında sıcaklardan dolayı epey zorlandıklarını ancak mücadele etmekten başka çarelerinin olmadığını söyledi. Altınkaya, “Mesele aslında mobbing. Bu stres ve psikolojiyle çalışamadık. Patron bizi oyaladı, servis şoförüne 'İşe gelmeyin' diye mesaj atarak bizi işten çıkardı. Biz ertesi gün yine de gittik. Patron bazı arkadaşlarımızın üzerine yürüdü, ‘Sakin olun’ diyen kadın arkadaşımıza bağırdı, şoför arkadaşa 'Dövülmek mi istiyorsunuz' diyerek fiziksel şiddet uyguladı. Patronun damadı olan ustabaşı da yumrukla arkadaşlarımıza saldırınca arbede çıktı" diyerek maruz bırakıldıkları şiddeti anlattı.

Patronun sendika düşmanı olduğunu ifade eden Altınkaya, "Sendika temsilcimize ‘Ben sendika tanımam, sendikacılarla da çalışmam’ dedi ve bizi işe almadı. Teklif olarak ‘Gelin çalışın ama sendikayı bırakın’ dedi. Biz de bunu kabul etmedik. Arkadaşlarımızın çoğu kirada ve çocukları var. Bize yıllık izinlerimiz bile ödenmedi. Sendikalı biçimde işe geri alınmayı, mobbingin bitmesini, zoraki mesainin kaldırılmasını, yıllık izinlerin verilmesini istiyoruz.”