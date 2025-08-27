Kadın işçilere güvence rehberi

Emek Servisi

AKP iktidarı, çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik erkek şiddeti ve tacize karşı hiçbir somut adım atmazken sendikalar somut adımlarla işyerlerinde güvenli çalışma ortamları için çalışıyor.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) emsal bir rehberle işyerlerinde şiddet ve tacize karşı etkin mücadele planı hazırladı. Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu tarafından hazırlanan Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacize Karşı Mücadele Rehberi, Anayasa ile İstanbul Sözleşmesi ve ILO 190 gibi uluslararası sözleşmelerden dayanak alarak işyerlerinde ortak ve etkili tutum yaratabilmeyi hedefliyor.

Kadınların işyerlerinde maruz bırakıldıkları şiddet biçimleri ile mücadele etmeyi amaçlayan rehber, sendika işyeri temsilcilerine de kılavuz niteliği taşıyor. İşyerlerinde ortaya çıkan şiddet ve tacizin kadın işçilerin çalışma yaşamında yeni sorunlara yol açmaması ve benzeri durumlarla etkin mücadele amaçlanıyor. Birleşik Metal-İş Kadın Komisyonu'nun, "sendikal politika meselesi" dediği şiddet ve tacizle mücadele ile işçilerin beden ve ruh sağlığını, istihdamdaki varlığını ve sosyal konumunu ile ekonomik durumunu koruma etkisi de taşıyor.

Sendika, şiddet ve tacizi önlemeye yönelik olarak toplu sözleşmelere eklediği maddelerden sonra, ilk kez Diebold işyerinde bir politika ve prosedür belgesini, TİS'in bir parçası olarak bağıtlamıştı. ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ni temel alarak hazırlanan bu politika belgesi, AKP iktidarının taraf olmayı reddettiği sözleşmeye alternatif niteliğinde.

Türkiye, 1932'den beri üyesi olduğu ILO 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi'ni 6 yıldır imzalamadı. İşyerinde mobbingi, şiddet ve tacizi önlenmesi için uluslararası standartlar belirleyen sözleşme; kadınlar ve LGBTİ+'lara özel koruma sağlıyor. AKP iktidarı, Uruguay, Arjantin, Ekvador, Fiji, İtalya, Mauritius, Namibya, Somali, Yunanistan, El Salvador, Peru, Orta Afrika Cumhuriyeti, Fransa, İspanya, İsveç, Almanya ve İngiltere gibi 42 ülkenin imzaladığı sözleşmeyi 6 yıldır bekletiyor. ILO 190, sadece işyerini değil, işle bağlantılı her durumu da kapsıyor. Sözleşme, stajyerler, çıraklar, iş arayanlar gibi işgücü piyasasının daha geniş bir bölümünü koruma altına almayı hedefliyor. Uluslararası denetime tabi olan sözleşme ayrıca, taraf devletlere belirli yükümlülükler getiriyor.