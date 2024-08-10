Kadın işgücü dikkate alınarak yasa hazırlansın

Hindistan’ın güney eyaletlerinden biri olan Karnataka’da eyalet hükümeti esnek çalışan kadın işçiler için bir yasa tasarısı hazırlığında. Karnataka Platform Tabanlı Esnek Çalışan İşçiler Birliği hükümetin yasa tasarısını hazırlarken uygulama tabanlı şirketlerde çalışan kadın sürücüler ve isteğe bağlı ev hizmetleri şirketlerinde çalışan kadın işçileri yani kadın işgücünü dikkate alması gerektiğini dile getiriyor.

Bengaluru’da düzenlenen Karnataka Gig ve Platform İşçileri Kongresi’nde konuşan kadın işçiler, tasarının umumi tuvalet tesislerine erişimi sağlayan hükümler içermesini ve müşterilerin uygunsuz davranışlarına karşı koruma önlemleri alınmasını talep ettiler.

Kadınlar çoğu zaman işin yanı sıra evdeki işlerle de ilgilenmek zorunda kaldığını söyledi. "Acil bir durum ortaya çıkarsa ve birkaç çağrıyı reddedersek platformlar bizi engelliyor" dedi.