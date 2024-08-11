Kadın işsizliği AKP iktidarının başarısıymış!

Ekonomi Servisi

Kadın işsizliğinde tablo her geçen ay karamsarlaşıyor. Buna rağmen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a göre kadın istihdamında “AKP başarısı” var. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran işsizlik verileri yarın açıklayacak. İşsizlik verileri, Türkiye’de enflasyon ve durgunluğun aynı anda yaşandığı stagflasyon döneminin varlığını yorumlamak için gereken göstergelerin başında geliyor. İşsizlikteki artışın stagflasyona işaret etmesi gibi istihdam oranındaki azalış da durgunluk belirtisi olarak öne çıkıyor.

İşsizlik verileri beklenirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün Sivas’ta ‘Kadın İstihdamı Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Bakan Işıkhan toplantıda, “Kadın işsizliğini gerilettik” iddiasında bulundu. "Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif" ismiyle tanıtılan projenin açılışını AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yapmıştı. Bakanın daha önce itiraf ettiği gibi AKP iktidarının başladığı 2002'den bu yana istihdam edilen kişi sayısı 13 milyon olurken kadınların oranı dörtte bir dahi değil.

2002'den bu yana 4 milyon kişide kalan kadın istihdamı ise Bakan Işıkhan tarafından "AKP'nin başarısı" olarak anlatıldı. Bakan Işıkhan, kadınlarda işsizlik oranının gerilediğini iddia etse de eşitsizlik halen bariz. Türkiye, 15-64 yaş arası istihdam oranı ve tam zamanlı eşdeğer istihdam oranındaki cinsiyet farkında, OECD ülkeleri içinde en kötü durumdaki ülke.

Işıkhan’ın referans aldığı işsizlik verileri, sık sık güvenilir olmamakla eleştiriliyor. TÜİK’in “işsiz” saymadığı grupların da dahil edildiği geniş tanımlı işsizlikte ise kadınlar, tüm tablo içinde en kötü seviyede. Mayıs verilerine göre geniş tanımlı kadın işsizliği, işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori. Mayısta yüzde 33,9 olan geniş tanımlı kadın işsizliği, “İşsizlik azaldı” iddiasına rağmen de bir önceki aya göre 0,2 artış gösterdi.