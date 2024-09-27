Kadın katili erkek tutuklandı

Haber Merkezi

Malatya'da boşanma aşamasında olduğu 37 yaşındaki Nuran Karayiğit'i öldüren Recep Karayiğit tutuklandı. Olay, 24 Eylül'de Bostanbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Recep Karayiğit, otomobilde tartıştığı boşanma aşamasındaki Nuran Karayiğit'e tabancayla ateş etti. Recep Karayiğit, ağır yaralanan kadını daha sonra otomobili ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan 3 çocuk annesi Karayiğit, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kadın katili Recep Karayiğit, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Öte yandan İstanbul Esenyurt'ta evli olduğu kadını katleden Sebahattin Can, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada takdiri indirim uyguladı. Karar sosyal medyada tepkilere neden oldu.