Kadın katili gözaltına alındıktan sonra tutuklandı
Haber Merkezi
Şırnak’ta 24 Mart’ta Nesibe Elgün’ü öldürdükten sonra kaçan Abdülkerim Elgün tutuklandı.
Olay Cizre ilçesine bağlı Kolgezer köyünde yaşandı.
Evli olduğu Nesibe Elgün’ü katlettikten sonra kayıplara karışan fail, önceki gün akşam İdil'e bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken yakalanıp gözaltına alındı. İlçe karakolunda ifadesi alınan fail Elgün, sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesince “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.