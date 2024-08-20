Kadın katili iki aydır bulunamadı

Haber Merkezi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 23 Haziran’da katledilen 33 yaşındaki Hilal Kar’ın faili Mehmet Demirhan 2 aydır yakalanamadı. MA’ya konuşan Hilal Kar’ın kuzeni ve dava avukatı Eda Kar Burakmak, dosyada etkin soruşturma yürütülmesi için yetkililere seslendi. Dosyanın aylardır soruşturma aşamasında olduğunu belirten avukat Burakmak özetle şunları söyledi:

"Bu süreçteki en önemli sorun etkin soruşturmanın yürütülmemesi ve delillerin toplanmasında yaşanan gecikmelerden kaynaklanıyor. Dosyada yer alan delillere göre, şüpheli olay tarihinde taksiye binmiş ve Turgut Özal Bulvarı’nda inmiştir. Ancak, bu güzergâha ilişkin herhangi bir kamera kaydı henüz dosyaya eklenmemiştir. Ayrıca, şüphelinin adına ve yakınlarına ait telefon numaralarının tespiti ve HTS baz araştırması yapılmamıştır. Soruşturmanın ağır ilerlemesi, şüphelinin yurtdışına kaçmış olabileceği endişesini doğurmaktadır. Delillerin eksiksiz toplanması ve ifadelerin alınması bu gibi durumların önüne geçilebilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu noktada, yetkililerin en kısa sürede etkin bir soruşturma yürüterek delil toplama sürecini hızlandırması gerekmektedir.”