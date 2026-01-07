Kadın katilinin cezası onandı

Kadın katliamlarının ve erkek şiddeti her geçen gün artarken faillerin yargılandığı davalarda da gelişmeler yaşanıyor.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde eskiden birlikte olduğu erkek tarafından vurulan Mutlu Kaya için Adliye binası önünde adalet arayışını sürdüren ablası Dilek Kaya’nın katili hakim karşısına çıktı. Kaya’yı öldüren 29 yaşındaki Astsubay Yusuf Çalışkan’a yerel mahkemece verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay usul ve yasaya uygun bularak oybirliğiyle onadı.

Aydın’ın Germencik ilçesinde evli olduğu 28 yaşındaki Derya Buçan’ı silahla öldüren ve ardından trafik kazası süsü veren 34 yaşındaki Rıdvan Buçan hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianame kapsamında Rıdvan Buçan hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca Buçan’ın olaydan 3 gün önce internette silah aradığı ortaya çıktı.

FAİL YAKINDAYMIŞ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Ocak'ta yaşadıkları eve silahla vurulmuş halde bulunan Suriye asıllı Sümeyye Khaled Abira ile kız kardeşi Süheyla Özdaş’ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet şüphelinin M.B'nin öldürülen kardeşlerden Sümeyye Khaled Abira’nın 'dini nikahlısı' olduğu ve birlikte yaşadıkları belirtildi. TIR şoförü olan M.B'nin Irak’a kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Ayrıca Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde otopsi işlemleri biten cenazelerin, yakınları tarafından ülkelerinde toprağa verilmesi için girişimlerde bulundukları öğrenildi.