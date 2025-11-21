Kadın kurulunda erkek hükmü!

Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce düzenlenen “Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu”na katılan 15 kişiden yalnızca 3’ünün kadın olması dikkat çekti. Kurul; kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal hayata tam ve eşit katılımını desteklemek amacıyla hazırlanan “Kadının Güçlenmesi Eylem Planı” çerçevesinde Şanlıurfa Valiliği’nde bir araya geldi.

Urfa Valisi Hasan Şıldak ve İl Müdürü Fatih Yılmaz’ın katıldığı toplantıda “kentteki kadınlara yönelik yürütülen hizmetler değerlendirildiği ve yeni dönem çalışmalarının yol haritasının belirlendiği” aktarıldı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, “Kadınların güçlü yarınlara güvenle adım atması için sunduğumuz hizmetleri kararlılıkla sürdürmeye, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmeye devam edeceğiz” denildi.