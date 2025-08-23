Kadın liderler Çeşme’de buluşacak

Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi, Kamu Teknoloji Platformu tarafından 23-25 Ekim’de Çeşme’de düzenlenecek. Bu yılki tema “Kadın Görünürlüğü.” Siyaset, sanat, medya, girişimcilik, ekonomi, teknoloji ve spor gibi birçok alanda iz bırakan kadınlar, Çeşme’de aynı sahnede buluşacak. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu tarihi organizasyon, kadınların toplumsal hayattaki rollerini daha görünür kılmayı, onları güçlendirmeyi ve küresel çapta bir değişime ilham vermeyi amaçlıyor.

Cumhuriyetimizin temel değerleri olan eşitlik, özgürlük ve adalet ilkeleri ışığında, kadınların sesini duyuracak bu zirve, Çeşme'yi kadın liderliğinin küresel bir eylem merkezine dönüştürmeyi hedefliyor.

Zirvenin özel konuşmacısı, Afganistan’ın en genç kadın belediye başkanı olarak dünya gündemine oturan Zarifa Ghafari, görev süresince verdiği cesur mücadeleyle dikkat çekmişti. İnsani yardım çalışmalarıyla tanınan Rola Hallam da küresel adalet mücadelesindeki rolünü ve deneyimlerini Çeşme’de paylaşacak.

Bosna Hersek’in Saraybosna Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuş olan, Novo Sarajevo’nun genç Belediye Başkanı Benjamina Karić, kadınların yerel yönetimlerdeki etkisini anlatacak. Avrupa’da Türk kadınını temsilen öne çıkan, Hollanda'nin Rijswijk Belediye Başkanı Huri Şahin ise çeşitlilik, temsil ve etki üzerine konuşacak.

Zirvenin ev sahibi olan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, bir kadın olarak siyasette var olmanın anlamını kendi hikâyesiyle aktaracak. Bu topraklarda bir kadın olarak büyümenin, karar verici konumlara gelmenin, değişimi içeriden inşa etmenin ne demek olduğunu kendi deneyimiyle anlatacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi ve sosyal adalet mücadelesindeki tutarlı ve güçlü duruşuyla yalnızca siyasette değil, fikir dünyasında da ilham veren bir kadın lider. Zirvede, kamu politikalarında kadın temsiliyetinin yapısal önemine değinerek, Cumhuriyet’in eşitlik idealini yeniden hatırlatacak.

Toplumsal meselelere sesiyle ışık tutan sanatçı Aylin Aslım ve kalemiyle kadınların dünyasını yazıya döken yazar Buket Uzuner, kültür ve sanatta kadının dönüştürücü gücünü sahneye taşıyacak. Bu güçlü buluşmaya, sahne enerjisi ve anlatıcılığıyla tanınan radyo programcısı ve yazar Yasemin Şefik de katılarak, zirvenin ilham veren seslerinden biri olacak.

EKONOMİDEN SPORA KADINLARIN GÜCÜ

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinden biri olan Işınsu Kestelli, kadınların iş dünyasında eşit katılımı için verdiği mücadele ve liderliği ile sesini duyuracak. Moda alanında kültürel bir ifade biçimine dönüşüm yaratan tasarımcı Dilek Hanif ise yaratıcı vizyonunu paylaşacak. Sporda sınırları zorlayan isimler; milli sörfçü Çağla Kubat ve ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, azim ve kararlılıkla yazılmış başarı öykülerini aktaracak. Uluslararası pazarlama stratejileriyle dikkat çeken MUBI Kıdemli Pazarlama Müdürü Tuğçe Arslan Üçer ile, havacılık sektöründe uzun yıllardır yöneticilik yapan ve Air France–KLM Türkiye Ticari Müdürü olarak görevini sürdüren Nilüfer Aktan, kadın bakış açısının sektörlerdeki dönüştürücü etkisine dikkat çekilecek.

TEKNOLOJİ, GİRİŞİMCİLİK, MEDYA VE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN KADINLAR

Teknoloji ve medya dünyasından da güçlü kadınlar zirvede sahnede olacak. Seri girişimci ve melek yatırımcı Sanem Oktar, girişimcilik dünyasındaki tecrübelerini aktarırken, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, dijital dönüşümde kadın liderlerin etkisini ortaya koyacak. Güçlü sesi ve cesur gazeteciliğiyle tanınan Şule Aydın ise medya dünyasında kadınların rolüne değinecek. Etkinliğin sonunda yayımlanacak ortak bildirge ve politika önerileri, kadın liderliğini hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde güçlendirecek bir yol haritası sunacak. Çeşme Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi, 23-25 Ekim tarihleri arasında, Kamu Teknoloji Platformu tarafından Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.

Kamu Teknoloji Platformu 2013 yılında kamu kurumlarının hizmetlerini ileriye taşımak için; yenilikleri takip ederek, teknoloji entegrasyonları başta olmak üzere etkinlikler ve eğitimler gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun temel amacı Türkiye’nin büyüme sürecinde, kamuda teknolojinin rolünün daha etkin kılınarak, teknoloji yatırımlarının yönlendirilmesi ve bu alanda politikalar üretilmesidir. Faaliyet konularının temelinde ise; Dijital Teknolojiler, Akıllı Şehirler, Finansal Teknolojiler, Endüstri 5.0, Yapay Zeka, Kamuda Cinsiyet Eşitliği, Veriye Dayalı Politika, Bağımsız Kodlama & Yazılım, Yeşil Enerji konularında etkinlikler ve eğitimler düzenlemek başta olmak üzere, üretilen içerik ve raporları ilgili kurumlar ile paylaşarak Yerel Yönetimler ile diğer kamu otoriteleri özelinde çalışmalara katkı sunmaktır.