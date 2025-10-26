Kadın liderler Çeşme’de buluştu

İzmir’de Çeşme Belediyesi ve Kamu Teknoloji Platformu iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Çeşme Kadın Liderler Zirvesi, 24-25 Ekim tarihlerinde yapıldı. “Kadın Görünürlüğü” temasıyla gerçekleştirilen zirvede, siyaset, kamu yönetimi, ekonomi, medya, spor, teknoloji, dijital aktivizm ve sanat gibi alanlarda kadın liderliğinin ele alındığı oturumlar gerçekleştirildi. Zirvede kadınların güçlenmesi ve eşitliği için çözüm önerileri sunuldu.

Zirvenin ikinci günü, “Kadınların siyasette ve kamu yönetiminde yükselişi” konulu oturum ile başladı. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) AB Temsilcisi ve Avrupa Politikası Kıdemli Danışmanı Ayşe Yürekli moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Yeni Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ve Rijswijk Belediye Başkanı Huri Şahin konuşmacı olarak katıldı.

Oturumda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Siyasette, ‘kadın, erkek’ diye adlandırmadan doğrudan ‘siyasetçi’ olarak hitap edilsin diye düşünülüyor ama bu koşullarda kadın vurgusunu yapmak durumunda kalıyorum. Çünkü İzmir gibi bir kentin 30 ilçe belediyesinden 8’inde kadın belediye başkanı var. Biz buna ‘bravo’ diyorsak bir eksiklik var. Çünkü neden 30 ilçe belediyesinden 15’i kadın diye sormuyoruz” diye konuştu.

KADIN MÜCADELESİ HER YERDE

“Türkiye iktidar partisi değilsen her türlü zorlukla sınandığın bir alan” diyen Denizli, şunları söyledi:

“Söylemekten gurur duyduğum şey ise görevim bitince ‘Çeşme’ye doğal gazı getiren kadın başkan’ diyecekler. Çok büyük uğraşlar verdik. Yöneticilik süreçlerimizde insanoğlu için küçük ama bizim için büyük olan adımlar atıldığında önemi oluyor. Doğal gaz gibi alt yap çalışmasına vesile olmak önemli ama daha temel şeyler de gerçekleştirdik. Örneğin ilk kreşi açtık ve üçüncüsü yapım aşamasında. Çalışan annelerimizin ya da evde hastası olan annelerimizin, sosyal yaşama katılabilmesi için hayati önem taşıyor. Dolaysıyla kadın mücadelesi her yerde.”

Kadına yönelik şiddet ve istismar suçlarının giderek arttığına dikkat çeken Denizli, “Kadın arkadaşlarımız her gün erkek şiddetine maruz kalıyorlar. Hayatlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla bizler İstanbul Sözleşmesi’ni savunmaya ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un uygulanmasını talep etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ENGELLERİ AŞACAĞIZ”

Yeni Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic ise “İlk doğduğum yıllarda savaş başladı ve baskı altındaydık. Yaklaşık 30 yıl sonra Saraybosna’nın ikinci kadın başkanı oldum. Bu zamanda şans ve fırsat buldum, diğer kuşakların öncü olması için çeşitli girişimlerde bulundum. Benim için büyük bir zorluktu ama başardım. Hizmet etme şansı yakaladım. Eminim ki gelecekte genç kadınlar olarak bütün bariyerleri kaldırıp, kuşaklara neyin nasıl olması gerektiğini göstereceğiz. Engeller var ama bizler bunu aşacağız. Biz, genç ve kadın girişimcilere destek vermeye çalışıyoruz. Onlar için yeni alanlar oluşturuyoruz. Her seferinde kadınların lider olabilmeleri için fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Kadın belediye bakanı olarak bunlar çok önemli basamak. Çok çalışmak gerektiğini söyleyebilirim bununla birlikte aktif olarak politikada görünür olmak önemli” diye konuştu.

Hollanda’nın Rijswijk Belediye Başkanı Huri Şahin de Hollanda’nın ilk Türk kökenli belediye başkanı olduğuna dikkat çekerek “Siyaset sahnesindeki hikayem Hollanda’da başladı. 2002 yılında 25 yaşındayken Danıştay’da asistan olarak çalıştım. İnsanlara hizmet etmek yolunda ilerlerken politik bir parti üyesi olmaya karar verdim. Yerel seçimlerde aday olarak yer aldım. Zorlayıcı bir zamandı, cesur olmalıydım. 2 yıldır belediye başkanı olarak görev yapıyorum. Belediye başkanı olarak yerelde değişiklikler yapabilirsiniz, yerel de olan kadın şiddetini engellemek ulusal çerçevede de çok önemli. Umarım çabalarımız ileride sonuç alır” dedi.