Kadın metal işçileri yol gösteriyor

Bilge Su YILDIRIM

Kocaeli Gebze’de bulunan Smart Solar’da metal işçilerinin çıktığı grev, beşinci gününü geride bıraktı. Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi 166’sı kadın 260 işçi, insanca yaşama yetecek bir ücret öngören bir toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalanması talebiyle 21 Ekim’den bu yana üretimden gelen güçlerini kullanıyor.

İşçiler, 2023’te imzaladıkları iki senelik TİS’in sona ermesiyle birlikte ücretlerinde yüzde 75 zam talep etti. İşçilerin yüzde 50’ye kadar masaya sunulacak teklifleri onaylayacağını belirtmesine rağmen işveren haziran ile eylül arasındaki süre için sıfır zam tanımladı. Eylül ayında ise ücretlere 3 bin lira seyyanen zam yaptı. Seyyanen zammı ‘alay etme’ olarak değerlendiren işçiler ise sefalet zammını kabul etmeyerek greve çıktı.

KADINLARIN DİRENCİ GREVİN SÜRMESİNİ SAĞLIYOR

Birleşik Metal-İş Smart Solar Vardiya Temsilcisi Emine Azak, greve kadın işçilerin öncülük ettiğini aktardı: “Kadın elinin değdiği bir mücadele olduğu her anlamda hissediliyor gibi geliyor bana. Kadın işçiler grev çadırını adeta festival alanına çeviriyor. Çünkü bence biz kadınlar duygularımızı göstermekte daha iyiyiz. Bu yüzden coşkumuz, heyecanımız, birbirimizden aldığımız gücümüz tüm grev alanına yayılıyor. Örneğin erkekler halaylara bile duraksayarak katılıyor, oysa kadınlar öyle mi... Neşemizi göstermekten hiç çekinmiyoruz biz. Bu da direnişimizi daha güçlü kılıyor. Bugün tek bir işçi arkadaşımız bile ‘Bu grev ne zaman biter?’, ‘Nasıl geçiniriz?’ gibi sorular sormuyor. Herkes ne pahasına olursa olsun bu kavgaya devam etmek istiyor. Bu direnci yaratmakta en büyük pay bence kadınlara ait. Üstelik bu kadınların çoğu tek başına çocuk okutmaya, ev geçindirmeye çalışıyor. Ama yine de yılmıyorlar. Zaten biz kadınlar kafamıza koyduğumuz her şeyi yaparız, hele bir de yan yana gelip birbirimizden güç alırsak.”

İŞÇİNİN EMEĞİYLE BİR FABRİKA DAHA AÇTI

Birleşik Metal-İş Smart Solar Baştemsilcisi Hasret Kala ise şunları aktardı: “En başından beri sendika girmesin diye uğraştılar, şimdi de yeni bir TİS imzalamamak için uğraşıyorlar. İşveren sürekli ‘Biz size asgari ücretin iki katını veriyoruz’ diyerek başımıza kakmaya çalışıyor. Oysa biz hak etmediğimiz hiçbir şey talep etmiyoruz. Kiradan, zamlardan haberleri yok herhalde. Üstelik burası bu işverenin ilk fabrikasıydı. Burası kâr etmeye başlayınca İzmir’de bir fabrika daha açtı. O yeni fabrikayı buradaki işçinin alın teriyle kurabildi. Bunu unutmaması lazım.”

İşçilerle TİS imzalamaktan imtina eden Star Solar 2024 yılında pazar payı ve satış hacmini 11,6 milyar liraya çıkardı. 2024 Faaliyet Raporu’na göre firmanın Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise 1,58 milyar lira oldu. Ayrıca firmanın borç ve giderlerini çıkardığında geriye kalan net değerini ifade eden özkaynakları 2024’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,35 artarak 3,51 milyar liraya ulaştı. Ayrıca şirketin duran varlıklarının toplam değeri de yüzde 37,76 artarak 6,81 milyar lira oldu.