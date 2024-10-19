Kadın Milli Boks Takımı, Avrupa 22 Yaş Altı Şampiyonası'nda ikinci oldu
Kadın Milli Boks Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda takım halinde ikinci oldu.
Kaynak: AA
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda Nurselen Yalgettekin, Büşra Işıldar, Gamze Soğuksu, Şeyma Düztaş, Aleyna Demirkır ve Esmanur Lök'ün yer aldığı milli takım 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak Ukrayna'nın ardından Avrupa ikincisi olmayı başardı.
Organizasyonda yarın erkekler final müsabakalarında 92 kiloda Emrah Yaşar, İngiliz rakibi Isaac Okoh ile altın madalya mücadelesi verecek.