Kadın Mitingi Bileşenleri'nden tüm kadınlara çağrı
Kadın Mitingi Bileşenleri, Mülkiyeliler Birliği'nde gerçekleşecek basın toplantısı için tüm kadınlara çağrıda bulundu.
Kadın Mitingi Bileşenleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla “Haklarımız, Hayatlarımız ve Özgürlüğümüz için Bir Aradayız!” diyerek tüm kadınları basın toplantısına davet etti.
Paylaşımda, Kadın Mitingi Basın Toplantısı’nın 18 Aralık Perşembe günü 12.30’da Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleşeceği kaydedildi.
Kadın Mitingi’nin X sosyal medya platformu, Instagram ve Facebook hesaplarından yapılan paylaşım şöyle:
Kadın Mitingi Basın Toplantısı— KadınMitingi (@KadinMitingi) December 16, 2025
🗓️18.12.2025
🕖12.30’da
📍Mülkiyeliler Birliği Kızılay Ankara’da gerçekleşecek.
Tüm kadınları basın toplantısında birlikte olmaya çağırıyoruz!
Haklarımız, Hayatlarımız ve Özgürlüğümüz için Bir Aradayız!#Kadın Mitingi Bileşenleri pic.twitter.com/WaoZqUnGYH