Kadın Mitingi Bileşenleri'nden tüm kadınlara çağrı

Kadın Mitingi Bileşenleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla “Haklarımız, Hayatlarımız ve Özgürlüğümüz için Bir Aradayız!” diyerek tüm kadınları basın toplantısına davet etti.

Paylaşımda, Kadın Mitingi Basın Toplantısı’nın 18 Aralık Perşembe günü 12.30’da Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleşeceği kaydedildi.

Kadın Mitingi’nin X sosyal medya platformu, Instagram ve Facebook hesaplarından yapılan paylaşım şöyle: