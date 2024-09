Kadın mitingine çağrı: Meydan okuyoruz

Haber Merkezi

Sol Feminist Hareket, 29 Eylül Pazar günü Bursa’da laiklik mitingi düzenleyecek. Çevre illerden de katılım sağlanacak olan miting için çağrı yapıldı. Sosyal medyadan duyurdukları miting çağrısında şu ifadeler öne çıktı:” Eşitsizliğin, sömürünün, yıkımın her geçen gün derinleştiği bu düzeni değiştirmek zorundayız, biliyoruz. Bu yüzden her köşe başında sesimizi büyütmeye çağırıyoruz; Geleceğimiz, hayallerimiz, insanca yaşam hakkımız için laik bir yaşama ihtiyacımız var, biliyoruz. Dünyayı döndürdüğümüz ellerimizde, umutla büyüteceğimiz bir gelecek var, biliyoruz. Yaşamın her alanında; sömürüye, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe, yoksulluğa, gericiliğe ve İslamcı faşizme karşı meydan okuyoruz! Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek, hiçbir çocuk yalnız büyümeyecek.”

Sol Feminist Hareket yola çıkarken memlekette laiklik mücadelesiyle kadın mücadelesinin ayrılamaz bir bütün olduğunu dile getirmişti. Kadınlar, geçen temmuz ayında düzenledikleri kampın ardından yayımladıkları sonuç metninde de her alanda laiklik mücadelesini büyüteceklerini beyan etti. Bunun ilk adımı olarak Bursa’da miting düzenleyecek olan Sol Feminist Hareket’ten Ebru Karataş BirGün’e konuştu.

HER MAHALLEDE BİR HİKÂYE

Bursa’yı mahalle mahalle ayırarak çalışma grupları oluşturduklarını söyleyen Karataş, “Ulaşabildiğimiz tüm kadınlara mektuplarımızı da elden verdik” dedi. Ülkede özellikle kadınların kendini yalnız hissettiğinin altını çizen Karataş şu ifadeleri kullandı: “Her mahallede farklı bir hikaye dinliyoruz. Kimi ev içi şiddetten, kimi mahallesindeki tarikat yapılanmasından ve çocuklarının bu tarikatlara gitmesine olan korkusundan bahsediyor.”

Mitinglerinin tüm kadınlarla bir arada örülecek bir sürecin başlangıç adımı olduğunu vurgulayan Karataş, “Diğer illerde de mitinglerimiz devam edecek” diye konuştu. Karataş sözlerine şöyle devam etti: Mahallelerde birebir dokunduğumuz kadınların katılımını bekliyoruz. Saat 14.00’te Fomara Meydanı’nda buluşup ve Kent Meydanı’na yürüyeceğiz. Miting alanında kadınlar kürsüye çıkıp söz alacak. Ardından Grup Kucaklaşma konseri olacak. Miting sonrasında da Bursa başta olmak üzere tüm memlekette mücadelemizi büyüteceğiz.”

∗∗∗

İKTİDAR KADINLARDAN KORKUYOR

AKP döneminde kadınlara yönelik baskılar ise özetle şöyle:

• İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldı

Kadınları şiddete karşı korumayı hedefleyen İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye, 2021 yılında tek adamın imzasıyla çekildi. Kadınlar dört bir yanda sokağa çıktı.

• Kadın cinayetleri arttı

AKP’nin iktidara gelmesiyle kadın cinayetleri arttı. Her gün en az bir kadın erkekler tarafından katlediliyor.

• Kürtaja fiili engeller yaratıldı

2012 yılında dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “Her kürtaj bir Uludere’dir” söyleminin ardından kürtaja fiili engeller yaratıldı.

• Kadınlar aileye hapsedildi

Kadın ve Aileden Sorumlu Bakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na dönüştürüldü. Kadınları aile politikalarıyla, doğum teşvikleriyle eve hapsetmeyi amaçladılar.

• Tarikat ve cemaatlere memleket peşkeş çekildi

Kadınlar ve çocuklar tarikatlarda şiddete, istismara maruz bırakıldı. Çocuk yaşta evlilikler normalleştirildi 2016’da “tecavüzcüye af” olarak bilinen yasa tasarısı geçirilmeye çalışıldı. Kadınların tepkisiyle geri çekildi.

• Eğitimde gericileşme tam gaz

AKP döneminde eğitimin dinselleşmesi, özellikle kız çocuklarının eğitim hakkını ihlal etti. Karma eğitimin hedef alınması, kız çocuklarının eğitimden uzaklaştırılmak istendi.

• 6284 de hedefte

İstanbul Sözleşmesi’nin ardından 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun da gericiler tarafından “aileyi yıkan yasa” denilerek hedef alındı.

• İşgücüne katılım engellendi

Kadınlar, aile kutsayan politikalarla ekonomik ve sosyal hayatın dışına itilmek istendi.

• Kanunda değişiklik istemi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “medeni kanunu baştan yazacağız” dedi. Kadınların nafaka hakkı da hedef alındı.