Kadın mücadelesi adaleti getirdi

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Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi (CEDAW), Peru'da Alberto Fujimori diktatörlüğündeki 1990'larda 300 binden fazla kadının zorla kısırlaştırılmasını “insanlığa karşı suç” olarak nitelendirdi.

BM, mağdurlara tazminat ödemesi kararlaştırıldı. 1996'da eski Devlet Başkanı Fujimori'nın “yoksulluğu azaltmak” için başlattığı program kapsamında 300 binden fazla kadın ve yaklaşık 25 bin erkek zorla kısırlaştırıldı. Peru’da kadınlar, yıllar boyunca onlarca kez sokaklara inerek adalet çağrısı yaptı.