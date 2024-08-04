Kadın müşterilerin taciz ve darp edildiği işletme mühürlendi: 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da 3 kadının taciz ve saldırıya maruz bırakıldığı Divane Cihangir isimli işletme, Beyoğlu Belediyesi tarafından mühürlendi. İşletme sahibi ve çalışanı da tutuklandı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Divane Cihangir isimli işletmede 3 kadın müşterinin taciz ve saldırıya maruz bırakılmasının ardından işletme sahibi V.T. ve M.M.D. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kadınları darbeden M.M.D. ve V.T gözaltına alındığı, şüphelilerin çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirtildi.

İŞLETME SAHİBİNİN 13, ÇALIŞANIN 12 SUÇ KAYDI VAR

Açıklamada, "Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, işyeri çalışanları tarafından hesap getirilerek işyerinin kapanacağı söylendiği, işyeri çalışanları ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır. İncelemelerde; görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darp ettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, tespiti yapılan şüpheliler 02.08.2024 tarihi saat 21.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan incelemede çeşitli suçlardan M.M.D.'nin 13, V.T.'nin ise 12 suç kaydı olduğu anlaşılmıştır"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından 2 zanlı adliyeye götürüldü.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.M.D. ve V.T.'nin tutuklanmasına karar verildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, işletmenin mühürlendiğini duyurdu.

"Kamuoyunda gündeme gelen, içinde ruhsatsız spa da bulunan malum işletme, emniyetten gelen yazı doğrultusunda güvenlik gerekçesiyle zabıtalarımız tarafından mühürlenmiştir" diyen Güney, "Beyoğlu, kadınların istediği saatte güvenle gezdiği, kimsenin 'o saatte orada ne işin vardı' demeyeceği bir ilçe olarak kalacak. Huzur ve güvenlik ortamının bozulmasına müsaade etmeyeceğiz, müsamaha göstermeyeceğiz. Duyarlılık ve tepki gösteren esnafımıza, hakkından vazgeçmeyen kadınlara, suçluları yakalayarak adalete teslim eden emniyet güçlerimize ve Beyoğlu'na sahip çıkan tüm komşularımıza teşekkürler" ifadelerini kullandı.

***

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi'ndeki Divane Cihangir isimli meyhanede kadın müşteriler A.İ.K, H.E. ve Y.T. önce tacize ardından ise saldırıya maruz bırakılmıştı.

Yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadınları darbettikleri anlaşılan M.M.D. ve V.T. adlı şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Olayın meydana geldiği eğlence yerinde, kadın şahısların telefonlarını şarj etmek için bekledikleri sırada, iş yeri çalışanları tarafından hesap getirilerek iş yerinin kapanacağının söylendiği, çalışanlar ile aralarında telefonu şarj edip biraz daha beklemek için kalma yüzünden çıkan tartışma sonrasında olayın meydana geldiği, başka masadan gönderilen herhangi bir şey olmadığı şahısların beyanlarından anlaşılmıştır. İncelemelerde, görüntülerde yer alan ve kadın şahısları darbettiği anlaşılan şahısların M.M.D. ve V.T. oldukları tespit edilmiş, şüpheliler 2 Ağustos saat 21.30 sıralarında gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Çeşitli suçlardan M.M.D'nin 13, V.T'nin 12 suç kaydı olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, 2 şüphelinin "kasten yaralama" ve "cinsel taciz" suçlarından adli makamlara sevk edildiği kaydedilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz! Eğer buna cüret eden olursa hukuk önünde hesabını verir." ifadelerini kullanmıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de 3 kadın müşterinin darbedildiği eğlence mekanının güvenlik gerekçesiyle mühürlendiğini bildirmişti.