Kadın müşterilerini ilaçla bayıltıp taciz eden taksici yakalandı

İstanbul’da müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin telefon gruplarında paylaşan taksi sürücüsü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterilerini sarhoş ederek veya ilaçla bayıltıp taciz eden ve bu görüntüleri telefon gruplarından paylaşan taksi sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı detaylı incelemede, şüphelinin B.N. isimli şahıs olduğu ve taksi şoförlüğünden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi.

Şüpheli, bugün bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.