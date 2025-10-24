Kadın müzisyenlerden kolektif üretim

Oktay EVSEN

Kadın müzisyenler için dayanışma, eğitim, savunuculuk ve kolektif üretim platformu olan Sisters Music Chain 2. yaşını kutluyor. Kadıköy Echoes'ta bugün gerçekleşecek olan kutlama etkinliğinde tamamen kadınlardan oluşan orkestra eşliğinde şarkılar seslendirilecek.

Ardından, platformun üyesi olan 4 kadın müzik prodüktörünün üretimi olan elektronik müzik albümü Anachronic, Elif Türkmen'in projeye özel olarak hazırladığı video art içerikleri eşliğinde dinlenecek. Gecenin finalinde ise live coding ve DJ performansları yer alacak.

Gecede sahne alacak olan müzisyen ve prodüktörler: Simge Kartal, Jenny Bitlisli, Leyan Senay, Çisem Nalıncı, Jülide Özenbaş, Azade Simge, Dilara Öztürk Yener, Ayşegül Karadeniz, Canan Demircan, Cansu Çevik, Ceylan Erdoğan, Elif Demirel, Emel Halis, Gülhan Süleymanlıgil, Gülnaz Yılmaz Olguncan, Lara Narin, Nihal, Selin Karaağaç, Şevval Özel, Sanat Deliorman, Aybike Özsöyke, Lola Fie, Viyana, Orfe.