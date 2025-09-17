Kadın öğretmene veliden saldırı

İktidarın öğretmenleri itibarsızlaştırması nedeniyle eğitimdeki şiddet sürüyor. Son olarak Diyarbakır'da kadın öğretmen R.S., okula gelen bir velinin saldırısına uğradı. Velinin öğretmene attığı tokat, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde bulunan Hürriyet İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre; nöbetçi öğretmen R.S., teneffüste kavga eden 2 öğrenciyi ayırdı. Kavga eden öğrencilerden birinin boğazında tırnak izi oluştu.

Tırnak izinin kavga sırasında olduğu öğrenilirken; durumu ailesine anlatan öğrencinin annesi, okula gelerek R.S. ile tartışmaya başladı. Okuldakiler tartışmayı sonlandırmaya çalışırken; veli, R.S.'ye tokat attı. Tehditler aldığı için okula gidemediği iddia edilen R.S.'nin şikayeti sonrası veli, gözaltına alındı.