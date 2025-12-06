Kadın öğretmenin mobbing ve taciz davası yine ertelendi: ''Cezasızlık failleri güçlendiriyor''

Karşıyaka’da görev yaptığı okulda müdür yardımcısı Nevzat Kahraman tarafından mobbing, psikolojik şiddet ve tacize maruz bırakılan öğretmenin açtığı davanın 5. duruşması, 5 Aralık Cuma günü Karşıyaka Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşma 8 Mayıs 2026’ya ertelendi. Duruşmanın ardından Eğitim Sen 2 No’lu Şube basın açıklaması gerçekleştirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, bütün delillere rağmen yargı sürecinin çok uzadığı belirtilen açıklamada, “Bu durum hem şiddete maruz kalan öğretmenimizi hem de adaletin gecikmemesi gerektiğine inanan kamuoyunu ciddi şekilde kaygılandırmaktadır” ifadeleri yer aldı.

‘CEZASIZLIK POLİTİKALARI’

Bir kadının uğradığı şiddet ve tacizi ispatlamak için aylarca, yıllarca beklemek zorunda bırakılmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “Sürecin bu kadar uzatılması, yargılamanın sürekli ertelenmesi ve cezasızlık politikaları failleri cesaretlendirmektedir. Bu dava yalnızca bir öğretmenin mücadelesi değil; çalışma yaşamında şiddete, mobbinge ve tacize mağruz bırakılan tüm kadınların ortak sesi haline gelmiştir” denildi.

‘GEREKLİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASINI İSTİYORUZ’

Tüm kadınlara ve eğitim emekçilerine yönelik saldırılara karşı mücadelenin süreceği belirtilen açıklamada, “Şiddeti önlemek, kadınları ve çocukları erkek şiddetine karşı korumak devletin görevidir. Devlet bu yönde politika üretmek, yasaları düzenlemek ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Kadına yönelik her alanda yapılan mobbing, taciz ve şiddeti kabul etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Duruşmanın 8 Mayıs 2026’ya ertelendiği hatırlatılan açıklamada, “Davanın bir an önce sonuçlanmasını, şiddete maruz bırakılan kadın arkadaşımızın korunmasını ve faile gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz” denildi.